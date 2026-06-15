Жительницу Сочи, впавшую в кому на Бали после вина, не могут перевезти в Россию

Пятидесятилетняя россиянка Анна из Сочи вторую неделю находится в коме в больнице на острове Бали после острого отравления, предположительно некачественным алкоголем. Её мать вынуждена продавать земельный участок, чтобы оплачивать лечение, рассказали kp.ru друзья женщины.

По словам подруги пострадавшей, Анна вместе со спутником Игорем живёт во Вьетнаме, а на Бали они оказались в конце мая для продления виз. Первого июня пара купила вино в придорожном кафе — мужчина пить не стал, а женщина выпила несколько бокалов, после чего ей резко стало плохо. Ночью началась рвота, возникла светобоязнь, а по пути в больницу у пациентки случились судороги, и она потеряла сознание.

Врачи подключили россиянку к ИВЛ и диагностировали метаболический ацидоз с интоксикацией метанолом — прямого следа яда в крови не нашли, так как он быстро выветривается. Ежедневная стоимость лечения составляет 1,5 тысячи долларов, пока спасают женщину в долг. Друзья открыли сбор и собрали 1 миллион рублей, но нужно как минимум 2 миллиона. Мать пациентки в Сочи хочет продать земельный участок, хотя близкие пытаются помочь иначе.

Новости из клиники неутешительны: врачи говорят об умирании мозга, однако родные планируют провести дополнительное КТ. Транспортировка в Россию невозможна из-за угрозы для жизни, как и перевод в государственную больницу. Рядом с Анной находится её спутник Игорь, который взял на себя все переговоры с медперсоналом. Близкие также готовятся сдать на экспертизу то самое вино, которым могла отравиться сочинка.

Ранее сообщалось, что два российских туриста отравились местным вином на Бали: один погиб от метанола, другой впал в кому и должен 2 млн рублей. Сочинка отравилась вином из придорожного магазина — у неё начались тошнота, судороги и потеря сознания (мозг не пострадал, но диагностировано отравление метанолом и высокая кислотность крови). Из-за недостатка оборудования и квалифицированных врачей она планирует вернуться в Россию.