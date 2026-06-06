Балийское вино едва не убило российскую туристку — она в коме и должна уже 2 млн

Два российских туриста отравились на Бали популярным местным вином. Один погиб от метанола, другая впала в кому и теперь должна врачам почти два миллиона рублей — у неё не было страховки.

Вино, которым травятся россияне на Бали. Фото © Telegram / Mash

31 мая Елена (имя изменено) из Сочи прилетела отдыхать с парнем. Вечером выпила вина, купленного в придорожном магазине. Ночью начались тошнота, судороги, потеря сознания. В больнице её подключили к ИВЛ, поставили капельницу, вкололи лекарства от судорог и успокоительное. Томография показала, что с мозгом всё в порядке, но анализ крови выявил высокую кислотность.

Врачи поставили диагноз — отравление метанолом. За три дня лечения без страховки Елена задолжала 425 миллионов рупий (почти 2 миллиона рублей). Девушке нужно вернуться в Россию, так как местные больницы не могут обеспечить нормальное лечение — не хватает оборудования и квалифицированных врачей.

Россиянин, погибший от вина на Бали. Фото © Telegram / Mash

В конце прошлого года ещё один россиянин отравился тем же вином. Он тоже впал в кому и целый месяц был на ИВЛ. Состояние было критическим, врачи несколько раз констатировали «смерть мозга», но без ЭЭГ и бронхоскопа подтвердить не могли. Российских специалистов вызвали для эвакуации, но пациент был слишком тяжёл для транспортировки и в итоге скончался. На его лечение ушло около восьми миллионов рублей.

Ранее в турецком отеле в Окурджаларе умер 50-летний россиянин. Тело Максима Ш. нашла его жена. Пара приехала из Омска, и отдых начался вскоре после дня рождения мужчины. Женщина сразу вызвала полицию и скорую, надеясь спасти мужа, но прибывшие врачи лишь констатировали смерть. В Турции начали расследование.