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4 июня, 11:46

Российский турист умер в номере отеля в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

В одном из отелей турецкого курорта Окурджалар скончался 50-летний гражданин России. Тело мужчины, Максима Ш., нашла его супруга, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, пара прибыла в Турцию из Омска, их отдых начался вскоре после дня рождения Максима. Жена оперативно вызвала полицию и скорую помощь, надеясь на спасение мужа. Прибывшие медики констатировали смерть. В Турции начато расследование.

Российский турист умер в номере отеля в Турции. Фото © Telegram / SHOT

Российский турист умер в номере отеля в Турции. Фото © Telegram / SHOT

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде британский турист погиб, отведав напиток из местного бара. Мужчина вместе с подругой пришёл повеселиться в одно из заведений, однако для него это закончилось смертью, а для неё комой и подключением к ИВЛ.

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Наталья Демьянова
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