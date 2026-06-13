Россиянка ослепла после безобидного массажа ног во Вьетнаме

Жительница Санкт-Петербурга ослепла после сеанса массажа во время отдыха во Вьетнаме. Об этом пишет Baza.

На сеансе 27-летняя россиянка села в плетёное кресло, откинулась назад и упёрлась затылком в спинку. Как только массаж закончился, она открыла глаза и поняла, что почти ничего не видит — перед глазами оставались лишь световые пятна и размытые очертания предметов.

Состояние сохранялось около двух часов: в этот период она не могла самостоятельно ориентироваться и даже вызвать такси. Позднее зрение частично восстановилось, однако полностью проблема не исчезла.

За медицинской помощью во Вьетнаме туристка обращаться не стала. К специалистам она пришла только спустя несколько месяцев после возвращения в Россию. Врачи связали ухудшение зрения с нарушением кровоснабжения глаз из-за длительного неудобного положения головы и пережатия сосудов.

В результате зрение девушки ухудшилось с минус 1,5 до минус 2 и минус 2,25 диоптрии, а также усилился астигматизм на левом глазу. По оценке медиков, при более раннем обращении последствия могли быть менее серьёзными.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Бали двое российских туристов отравились, отведав местного вина. Один человек погиб, а жительница Сочи впала в кому и оказалась на ИВЛ. За три дня лечения без страховки она задолжала 425 миллионов рупий (почти 2 миллиона рублей).