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13 июня, 00:18

Россиянка ослепла после безобидного массажа ног во Вьетнаме

Обложка © Magnific / freepik

Обложка © Magnific / freepik

Жительница Санкт-Петербурга ослепла после сеанса массажа во время отдыха во Вьетнаме. Об этом пишет Baza.

На сеансе 27-летняя россиянка села в плетёное кресло, откинулась назад и упёрлась затылком в спинку. Как только массаж закончился, она открыла глаза и поняла, что почти ничего не видит — перед глазами оставались лишь световые пятна и размытые очертания предметов.

Состояние сохранялось около двух часов: в этот период она не могла самостоятельно ориентироваться и даже вызвать такси. Позднее зрение частично восстановилось, однако полностью проблема не исчезла.

За медицинской помощью во Вьетнаме туристка обращаться не стала. К специалистам она пришла только спустя несколько месяцев после возвращения в Россию. Врачи связали ухудшение зрения с нарушением кровоснабжения глаз из-за длительного неудобного положения головы и пережатия сосудов.

В результате зрение девушки ухудшилось с минус 1,5 до минус 2 и минус 2,25 диоптрии, а также усилился астигматизм на левом глазу. По оценке медиков, при более раннем обращении последствия могли быть менее серьёзными.

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Артём Гапоненко
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