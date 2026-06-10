Туристка умерла в Австралии после укуса комара с редчайшим вирусом

В Австралии 78-летняя женщина умерла после заражения энцефалитом долины Муррей — редким вирусом, который переносят комары, пишет PerthNow (PN).

По данным Минздрава Западной Австралии, жительница Перта заразилась во время поездки по региону Уэст-Кимберли на севере штата в прошлом месяце и скончалась 7 июня. После этого власти выпустили предупреждение для регионов Кимберли и Пилбара о том, что риск заражения сохраняется.

Специалист Минздрава Эндрю Джардин назвал энцефалит долины Муррей редкой, но потенциально смертельной инфекцией и призвал местных жителей и туристов особенно тщательно защищаться от укусов. По словам врачей, сейчас в северной части Западной Австралии самый опасный период: сезон дождей и время сразу после него повышают активность комаров, а риск может сохраняться до июля. Вакцины от этого вируса нет, поэтому единственный способ защиты — не допускать укусов.

Первые симптомы могут выглядеть как сильная головная боль, лихорадка, сонливость, спутанная или затруднённая речь, тошнота, головокружение и скованность шеи. В тяжёлых случаях возможны судороги, кома, необратимое повреждение мозга и смерть. Медики советуют срочно обращаться за помощью при таких признаках, особенно если они появляются после поездок в районы риска.

Власти рекомендуют носить свободную светлую одежду, пользоваться москитными сетками, палатками с защитой от насекомых и репеллентами с DEET, пикаридином или маслом лимонного эвкалипта. В Кимберли и Пилбаре, где риск укусов особенно высок, бесплатные средства от комаров раздают по программе Repel, Prevent, Protect.

Кстати, компания Google уже подключилась к борьбе с кровососущими переносчиками опасных вирусов и запросила у властей США разрешение на экспериментальный выпуск 32 млн стерилизованных комаров в Калифорнии и Флориде. Проект должен помочь сократить популяцию насекомых, которые могут переносить денге, вирус Зика, лихорадку Западного Нила, чикунгунью и малярию. Технология строится на заражении самцов бактерией Wolbachia: после этого они спариваются с дикими самками, но жизнеспособного потомства уже не дают.