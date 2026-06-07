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7 июня, 11:01

«Кровососный апокалипсис»: Названы ошибки при использовании репеллентов от комаров

Учёный Марьинский призвал применять репелленты от комаров строго по инструкции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frank60

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frank60

В разгар летнего сезона, когда комары не дают ступить и шагу, лучшим спасением станут репелленты — вещества, отпугивающие кровососущих насекомых, рассказал научный сотрудник кафедры общей биологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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По его словам, пользоваться такими составами нужно строго по инструкции: если на этикетке сказано наносить только на одежду — значит, только на одежду, если допустимо на кожу — можно обрабатывать и открытые участки тела. Кровососущие — это не только комары, но и крупные слепни, мелкие мошки и даже крошечные мокрецы. Чтобы защититься от всех них, понадобится одежда, очень плотно прилегающая к телу.

«Но, повторюсь, если пользоваться соответствующей одеждой и репеллентами, то даже при чудовищном количестве кровососущих насекомых перемещаться по улице можно будет совершенно нормально», — отметил собеседник «Царьграда».

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Ранее эксперты назвали самые эффективные средства от комаров для дома и квартиры. В частности, они рекомендовали использовать фумигаторы, а также ставить на окна москитные сетки.

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Борис Эльфанд
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