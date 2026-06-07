«Кровососный апокалипсис»: Названы ошибки при использовании репеллентов от комаров

По его словам, пользоваться такими составами нужно строго по инструкции: если на этикетке сказано наносить только на одежду — значит, только на одежду, если допустимо на кожу — можно обрабатывать и открытые участки тела. Кровососущие — это не только комары, но и крупные слепни, мелкие мошки и даже крошечные мокрецы. Чтобы защититься от всех них, понадобится одежда, очень плотно прилегающая к телу.