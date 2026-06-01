1 июня, 14:59

В Алтайском крае проснувшиеся комары массово атакуют людей и скот

В Алтайском крае комариный апокалипсис атакует людей и скот. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / incident22

Нашествие целых туч комаров переживают жители села Малая Шелковка в Алтайском крае — кровососущие насекомые облепляют людей с ног до головы за считаные минуты, из-за чего находиться на улице практически невозможно. Страдает и рогатый скот, которому негде укрыться от насекомых.

Жителей алтайского села терроризируют полчища комаров.

Местные жители пытаются спасаться покосом травы, репеллентами, москитными сетками и специальной одеждой, но все эти меры дают лишь слабый эффект. Однако, это помогает лишь частично, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что несколько регионов России столкнулись с аномально ранним нашествием комаров — больше всего кровососов замечают в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях, а клещи активизировались в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях, и только за одну неделю число обращений по поводу укусов выросло на 45 тысяч.

Анастасия Никонорова
