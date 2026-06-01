В Алтайском крае проснувшиеся комары массово атакуют людей и скот

Нашествие целых туч комаров переживают жители села Малая Шелковка в Алтайском крае — кровососущие насекомые облепляют людей с ног до головы за считаные минуты, из-за чего находиться на улице практически невозможно. Страдает и рогатый скот, которому негде укрыться от насекомых.

Жителей алтайского села терроризируют полчища комаров. Видео

Местные жители пытаются спасаться покосом травы, репеллентами, москитными сетками и специальной одеждой, но все эти меры дают лишь слабый эффект. Однако, это помогает лишь частично, пишет Baza.