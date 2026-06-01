Названы самые эффективные средства от комаров для дома и квартиры

Жители российских регионов активно жалуются на аномальное нашествие комаров, поэтому «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как избавиться от этой напасти и избежать последствий укусов. Самыми эффективными средствами для дома и квартиры они назвали фумигаторы со сменными блоками жидкости или одноразовыми пластинами, а также посоветовали ставить на окна москитные сетки.

Для прогулок лучше всего использовать спреи и аэрозоли с диэтилтолуамидом или икаридином, нанося их на одежду и открытые участки кожи. В качестве экологичного метода — особенно для аллергиков и семей с маленькими детьми — рекомендуются репелленты на основе эфирных масел цитронеллы, эвкалипта, гвоздики или лаванды.

Браслеты от комаров, пропитанные аналогичными ингредиентами, специалисты нсчитаютмалоэффективными: они работают только при небольшом скоплении насекомых и имеют узкий радиус действия. А вот народный способ с лимоном или апельсином, в мякоть которого воткнуто несколько бутонов сушёной гвоздики, отлично отпугивает комаров.

К слову, лучший способ борьбы с комарами — комплексный подход: физические барьеры, ловушки и точечные репелленты. Из народных средств неплохо работают аромамасла, а среди новых методов выделяются ультрафиолетовые UV-ловушки.