Холера, тиф и Эбола: Российским туристам назвали страны с опасными инфекциями

Россияне, путешествуя в неблагополучные или эндемичные по инфекциям регионы, рискуют заразиться холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола. Поэтому необходимо помнить о гигиене и вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

«Мы наблюдаем очень большое количество случаев холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки, воду, плохо обработанные термически продукты питания», — сказала Попова.

Она добавила, что в мире множество инфекций, переносимых комарами: малярия, чикунгунья и другие лихорадки. Опасны и африканские страны, где продолжает распространяться Эбола. Глава ведомства посоветовала при поездках в некоторые страны заранее делать прививки, сверять информацию на сайте Роспотребнадзора и пользоваться круглосуточной горячей линией.

В летний период главную угрозу представляют острые кишечные инфекции. В отпуске мы часто теряем бдительность, думая, что ничего не случится. Но именно об этих рисках нельзя забывать, заключила Попова.

Ранее Life.ru рассказывал, что у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Южной Африки, в России нашли лихорадку денге. В мае Нина отправилась в ЮАР, Замбию и Зимбабве, побывала в национальном парке Крюгера и у водопада Виктория. По мнению путешественницы, именно там её активно атаковали комары — возможные переносчики заразы.