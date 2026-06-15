Россиянке диагностировали смерть мозга после отравления вином на Бали

Отдых жительницы Сочи на индонезийском курорте закончился трагедией. 50-летняя Анна, решившая скрасить вечер местным алкоголем из ближайшего супермаркета, оказалась в реанимации с тяжелейшим отравлением метанолом. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.





Медики в Денпасаре после двухнедельной борьбы за пациентку вынесли вердикт: смерть мозга. Поскольку во многих странах, включая Россию, этот диагноз юридически приравнивается к летальному исходу, родственники пребывают в отчаянии.

Близкие женщины отказались сдаваться и настояли на проведении дополнительных тестов. В ближайшие часы врачи выполнят компьютерную томографию, чтобы исключить врачебную ошибку и окончательно подтвердить состояние пострадавшей.

Ситуация повторяет печальный сценарий прошлого года. Тогда другой гражданин РФ также стал жертвой аналогичного напитка, провёл месяц на аппарате ИВЛ и скончался в ноябре, несмотря на многомиллионные затраты на лечение.

Сейчас жизнь сочинской туристки висит на волоске. Семья пострадавшей ждёт результатов новых исследований, надеясь, что страшный диагноз окажется ошибочным, хотя шансы на благоприятный исход минимальны.

Ранее сообщалось, что 13 иностранных туристов, в том числе семь россиян, пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в турецком Белеке. Причины столкновения устанавливает полиция.