Парень утонул в озере Ольховое при попытке доплыть до берега с надувного матраса

В Башкирии на озере Ольховом недалеко от села Михайловка утонул 19-летний парень. Подробности трагедии сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Молодой человек вместе с приятелями плавал на надувном матрасе, после чего принял решение самостоятельно добраться до суши. Спустя непродолжительное время товарищи потеряли его из виду.

Друзья бросились за помощью к спасателю ближайшего оборудованного пляжа. При этом компания отдыхала за его пределами, на участке, не предназначенном для купания. Специалист совершил несколько погружений, но обнаружить парня не удалось.

Сегодня утром к поискам подключились водолазы. Тело юноши нашли примерно в 25 метрах от береговой линии на глубине около трёх метров.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Дагестане 15-летний подросток утонул во время купания в Каспийском море возле села Инчхе Каякентского района. Трагедия произошла 15 июля 2026 года, прокуратура республики начала проверку для установления всех обстоятельств случившегося.