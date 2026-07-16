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16 июля, 04:50

В Дагестане 15-летний подросток утонул во время купания в Каспийском море

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Подросток погиб во время купания в Каспийском море. Трагедия произошла возле села Инчхе Каякентского района Дагестана. Об этом сообщила прокуратура республики.

«По предварительным данным, 15 июля 2026 года в акватории Каспийского моря вблизи села Инчхе Каякентского района 15-летний подросток утонул во время купания», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку после гибели несовершеннолетнего. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего.

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Ранее трёхлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. Ребёнок гостил у родственников в селе Максимово и играл во дворе вместе с пятилетней сестрой. Дети подошли к водоёму рядом с домом, после чего мальчик упал в воду. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и начали опрашивать родственников и очевидцев.

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Антон Голыбин
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