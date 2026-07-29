В Таиланде обнаружен мопед, на котором в последний раз видели пропавших брата и сестру. Транспортное средство оказалось серьёзно повреждено, разобрано на части и зарыто в грунт. Номерной знак «6379» полностью подтверждает, что это байк 17-летнего Романа и 22-летней Дианы, пишет SHOT.

В Паттайе нашли закопанные части мопеда исчезнувших брата и сестры. Фото © Telegram / SHOT

Последний раз молодых людей видели направляющимися к горе Као Чи Чан в Паттайе. Семья проживала неподалёку, в поселке Bristol.

Сейчас поисковой операцией занимаются местные правоохранительные органы, добровольцы и представители русскоязычной диаспоры. Оперативники анализируют полученные улики, пытаясь установить маршрут передвижения молодых людей после последнего сигнала.

Семья переехала в Азию из Тюмени более пяти лет назад. Мать подростков ведет популярный блог, в котором рассказывала подписчикам о тонкостях жизни на островах.

Информации о местонахождении самих ребят на данный момент нет. Следствие продолжается, правоохранители отрабатывают все версии произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в таиландском курортном городе Паттайя пропали брат и сестра после странного выезда на мотобайке. Перед исчезновением девушка успела отправить родственнице сообщение с пометкой «URGENT!» и пожаловалась, что ей кажется, будто за ней следят.