В Таиланде чиновник сбил российского туриста из Москвы, тот скончался в больнице

На тайском острове Пхукет местный чиновник сбил российского туриста из Москвы. Инцидент произошёл рядом с магазином. Об этом пишет портал Rawai.com со ссылкой на полицейских.

41-летний Леонид Юровский оказался в больнице после аварии. Медики пытались его спасти, но спустя три часа мужчина скончался от полученных травм.

Авария произошла 23 июля в округе Тхаланг. За рулём машины находился сотрудник администрации Тханет Навалонг. Полиция пока не предъявила ему официальных обвинений. Следователи сейчас просматривают записи с камер видеонаблюдения. Машину отправили на техническую экспертизу.

Ранее Life.ru рассказывал, как у туриста из Москвы остановилось сердце после приёма уличной еды в Таиланде. Он съел острые рёбрышки на гриле у продавца на Walking Street. Вскоре после еды у туриста начались диарея, тошнота и судороги. В больнице мужчине провели реанимацию, его состояние стабилизировалось, однако после часа в коме его когнитивные способности упали до детского уровня.