Не нарушайте табу: Криминалист раскрыл правила поведения в Таиланде после убийства брата и сестры из РФ

Трагедия с российскими туристами заставила иначе взглянуть на отдых в Таиланде. Криминалист Михаил Игнатов объяснил в беседе с Life.ru, что ключевая опасность кроется в разнице менталитетов. Безобидное поведение европейца тайцы могут счесть смертельным оскорблением.

Таиланд — страна специфичная. У них свои понятия и взгляды на жизнь, отличающиеся от тех, к которым привыкли наши обыватели. То, что для нас нормально, для них может быть оскорбительно. За какую-нибудь неловкую шутку или движение, которые мы считаем обыденными, они могут нанести серьёзный вред, считая, что должны смыть позор кровью обидчика. Михаил Игнатов Криминалист

Специалист пояснил: приезжим не стоит даже пытаться качать права или спорить с местными. Правила игры здесь устанавливают не туристы. Любой конфликт, который в России закончился бы словесной перепалкой, в королевстве способен перерасти в физическую расправу.

Отдельно эксперт напомнил табу, нарушать которые нельзя ни при каких обстоятельствах. Оскорбление короля, Будды, религиозных святынь или традиций — прямой путь к самым печальным последствиям.

Не исключил Игнатов и того, что громкие преступления могут маскироваться под бытовую резню. По его словам, заказчиками устранения людей за границей часто выступают соотечественники жертв. В Таиланде это проще списать на местные суровые нравы.

Чтобы не навлечь беду, криминалист советует обходить стороной сомнительные компании и соблюдать сухой закон с незнакомцами. Контакты стоит ограничить персоналом отелей и магазинов, а от случайных собутыльников лучше держаться на расстоянии.