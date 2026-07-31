Задержанные в Таиланде лидеры ОПГ сознались в убийстве брата и сестры из РФ

Тайские правоохранители задержали лидеров местного преступного синдиката, подозреваемых в похищении и убийстве двух молодых россиян в Паттайе. По данным местных СМИ, задержанные уже дали признательные показания и указали местонахождение тел 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы, сообщает газета Thairat.

Согласно признанию злоумышленников, подростка застрелили, а девушку забили до смерти. Следователи и криминалисты уже направлены на место, где, по словам преступников, спрятаны останки. Изначальный мотив нападения, по предварительной версии, — хищение мотоцикла, принадлежавшего молодым людям.

Именно этот байк впоследствии стал ключевой уликой, позволившей полиции выйти на след убийц. Разобранный мотоцикл был найден закопанным неподалёку от дома одного из задержанных. В настоящий момент ведутся следственные действия для полного восстановления картины произошедшего.