Задержанные в Таиланде лидеры ОПГ сознались в убийстве брата и сестры из РФ
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Тайские правоохранители задержали лидеров местного преступного синдиката, подозреваемых в похищении и убийстве двух молодых россиян в Паттайе. По данным местных СМИ, задержанные уже дали признательные показания и указали местонахождение тел 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы, сообщает газета Thairat.
Согласно признанию злоумышленников, подростка застрелили, а девушку забили до смерти. Следователи и криминалисты уже направлены на место, где, по словам преступников, спрятаны останки. Изначальный мотив нападения, по предварительной версии, — хищение мотоцикла, принадлежавшего молодым людям.
Именно этот байк впоследствии стал ключевой уликой, позволившей полиции выйти на след убийц. Разобранный мотоцикл был найден закопанным неподалёку от дома одного из задержанных. В настоящий момент ведутся следственные действия для полного восстановления картины произошедшего.
Напомним, ранее в Таиланде был задержан предполагаемый лидер преступной группы, которого связывают с исчезновением 22-летней россиянки и её 17-летнего брата в Паттайе 26 июля. Они пропали после поездки на арендованном мотоцикле. Позже байк нашли разобранным и закопанным в лесу у кладбища. Камеры зафиксировали, что за россиянами следовал неизвестный мужчина на мотоцикле, а девушка перед исчезновением сообщала родственнице о слежке. Главные подозреваемые — Тхану Киттхонг и Тхонгчай Сринил, причём первый ранее был судим за похищение детей, незаконное хранение оружия и покушение на убийство.
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