«Русские ассоциируются с богатством»: Туристам объяснили, как обезопасить отдых в Таиланде

Путешествия в другие страны, в том числе в Таиланд, требуют осторожности: туристы могут стать целью мошенников и преступников, предупредил гендиректор туристической компании Дмитрий Арутюнов. По его словам, у некоторых местных жителей россияне ассоциируются с обеспеченными американцами.

«Есть же стереотипы о том, что они приехали богатые, как американцы — гринго, мешок с деньгами ходячий. Вот то же самое в Азии: русские тоже ассоциируются с не очень хорошо соображающей, но богатой золотой молодёжью», — отметил собеседник 360.ru.

Он посоветовал выбирать курортные районы, где есть камеры и туристическая полиция, а также отдавать предпочтение организованным экскурсиям. Поездки по провинции и сомнительные предложения о работе могут обернуться серьёзными проблемами, вплоть до попадания в скам-центры.

Эксперт также рекомендовал заранее изучать обстановку в стране, сообщать близким маршрут и выбирать безопасное жильё, лучше в проверенных отелях. Осторожность нужна и с едой: особенно внимательно стоит относиться к уличным блюдам и незнакомым продуктам.

Напомним, ранее в таиландском городе Паттайя пропали брат и сестра после странного выезда на мотобайке ночью. Позже на курорте нашли закопанные части мопеда исчезнувших россиян. На данный момент по делу об исчезновении задержаны два тайца.