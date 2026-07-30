Живописно, безопасно и рядом: Турэксперт рассказала о реках для сплавов в РФ, с которыми справятся даже новички

Чтобы насладиться красотами России с водной глади, совсем не обязательно быть экстремалом. Найдётся немало рек, где сплав под силу даже начинающим. Руководитель турфирмы, турэксперт Наталия Ансталь рассказала Life.ru о реках, с которыми справятся даже новички.

Если вы планируете отправиться в путешествие, рассматривая сплавы по рекам России, я очень советую обратить внимание на Тверскую область, так как это, во-первых, очень близко к Москве. Даже если вы только начинаете — этот маршрут вам подойдёт, при этом и опытные путешественники там встречаются. Можно доехать на «Ласточке» за полтора часа до Твери, а дальше уже выбрать любую реку на любой вкус. Наталия Ансталь Руководитель турфирмы, турэксперт

По словам специалиста, путь по Волге пролегает через Старицу, где предусмотрена очень красивая остановка в Свято-Успенском монастыре. Туристы могут посетить живописные места и храм, расположенный прямо на берегу. Также интересна река Тверца, путь которой пролегает через древний купеческий город Торжок. Там можно прогуляться и заехать в Василёво — это музей зодчества под открытым небом.

Если хочется более спокойных и камерных вариантов, стоит выбрать Осугу или Медведицу. Это узкие речки с очень красивой природой. Такой вариант отдыха на выходные просто чудесен, тем более что подобные сплавы пользуются большой популярностью. Они полностью подходят для новичков, и при этом не нужно иметь своё снаряжение — всё подготовлено профессиональными командами организаторов.

Также собеседница Life.ru советует обратить внимание на Карелию. По её мнению, туда стоит ехать уже не на два-три дня, а лучше на неделю. Новичкам в такой сплав отправиться можно, но важно понимать, что он будет несколько сложнее.

«Это требует хотя бы минимальной физической подготовки и готовности долгое время находиться на природе без благ цивилизации, например, жить в палатке. В России огромное количество красивых рек, и этот вид отдыха с каждым годом набирает популярность, поэтому можно смело отправляться в разные регионы и пробовать себя в этом направлении. Очень часто и детей берут с собой, которые старше лет 10», — заключила эксперт.

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