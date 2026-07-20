Турция уже не единственная: Куда сейчас смотреть самые дешёвые горящие туры

Самые низкие цены на горящие туры традиционно предлагают массовые направления с широкой чартерной программой. Речь идёт не об экзотических или индивидуальных маршрутах, а о популярных курортах, где представлено огромное количество туров — от формата «всё включено» до самых базовых пакетов. Об этом Life.ru рассказала руководитель турфирмы и турэксперт Наталия Ансталь.

Основной объём таких предложений приходится на Турцию и Египет. Это классические массовые направления с большим выбором отелей, развитой чартерной программой и высокой конкуренцией между туроператорами. Сейчас к ним активно возвращаются и Объединённые Арабские Эмираты — после временного спада они снова расширяют полётные программы, поэтому там складывается похожая рыночная ситуация. Наталия Ансталь Турэксперт, руководитель турфирмы

В этот же список эксперт включает и внутренние направления — Сочи, Анапу, Минеральные Воды, Геленджик, а также Абхазию, которая привлекает туристов доступностью и отсутствием необходимости оформлять загранпаспорт.

Именно такие направления чаще всего становятся самыми дешёвыми за несколько дней до вылета. Причина проста: по мере приближения даты отправления на рейсах и в отелях остаются свободные места, которые необходимо заполнить. Чтобы стимулировать спрос, туроператоры начинают снижать стоимость оставшихся турпакетов — иногда скидки достигают 50–70% от первоначальной цены. Если турист готов быстро принять решение и не привязан к конкретным датам, появляется шанс приобрести действительно выгодную путёвку.

Однако, как подчёркивает эксперт, рассчитывать на идеальные условия не стоит. Горящие туры редко включают удобное время вылета или максимально комфортный перелёт.

«По горящей путёвке вам, скорее всего, предложат рейсы, которые пользуются меньшим спросом. Это могут быть дневные вылеты, из-за которых теряется почти целый день отдыха, и очень ранние обратные рейсы, когда приходится вставать в три-четыре часа утра, чтобы успеть в аэропорт», — объяснила Ансталь.

По её словам, главный принцип горящих туров прост: турист экономит деньги, но зачастую жертвует комфортом и частью времени отдыха. Именно это стоит учитывать ещё до покупки путёвки.

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