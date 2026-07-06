Турэксперт Ансталь рассказала, за что российские туристы полюбили Кабо-Верде

Российские туристы всё чаще выбирают Кабо-Верде вместо привычных Мальдив и Сейшельских островов — особенно во время чемпионата мира. Турэксперт Наталия Ансталь в беседе с Life.ru объяснила, чем привлекает этот африканский архипелаг и сколько стоит такой отдых.

Наши туристы всё чаще выбирают Кабо-Верде. Во-первых, это доступная по цене альтернатива Мальдивам и Сейшелам. Во-вторых, здесь привлекает сочетание европейского сервиса и аутентичной африканской атмосферы. Наталия Ансталь Турэксперт

По словам эксперта, Кабо-Верде однозначно дешевле премиальных направлений, при этом здесь есть современные курортные комплексы с системой «всё включено». Ключевой фактор — безопасность: страна считается одной из самых стабильных в Африке. Кроме того, долгое время острова были колонией Португалии, поэтому местная культура, инфраструктура и менталитет ближе к европейским порядкам.

Главная «фишка» архипелага — действующий вулкан Фогу на одноимённом острове. Можно подняться к кальдере, посетить деревню у подножия и попробовать знаменитое чёрное вино. На острове Сан-Висенте стоит съездить в город Минделу — культурную столицу Кабо-Верде. Остров Сал считается самым развитым и популярным: там прекрасные пляжи Санта-Мария и соляная шахта в кратере потухшего вулкана, где можно полежать на воде, как в Мёртвом море. Для любителей зелени — остров Сан-Томе с зелёными каньонами, тропическими плантациями и буйной растительностью.

Дайвинг — один из самых популярных вариантов. Вулканическое происхождение островов создало красивый подводный рельеф: гроты, пещеры, затонувшие корабли. В период миграции к берегам близко подплывают горбатые киты, а летом есть шанс увидеть больших черепах в сезон откладывания яиц. Кабо-Верде также считается одним из лучших мест в мире для кайтсерфинга — атлантические ветра создают идеальные условия. Архипелаг признан настоящим центром спортивной рыбалки: здесь можно поймать тунца и другие трофейные виды.

Стартовая цена на двоих на 7–10 дней начинается от 350 000 рублей. Однако всё зависит от перелёта — прямых рейсов из России пока нет. Чем неудобнее и дольше стыковки — тем дешевле, чем комфортнее перелёт — тем дороже.

Ранее российских туристов на Хайнане призвали к осторожности из-за приближающегося тайфуна Maysak. На острове находится около 20 тысяч граждан РФ. Пляжи закрыты, купание запрещено, введён режим ЧС. Паромное сообщение через пролив Цюнчжоу приостановлено, возможны задержки авиарейсов. Местные власти ограничили передвижение по провинции. Ожидается, что меры продлятся один-два дня.