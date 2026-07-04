Возинья взорвал соцсети после матча с Аргентиной и побил рекорд Куртуа

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья установил рекорд среди действующих вратарей по числу подписчиков в социальных сетях после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Аргентины. Итоговый счёт — 3:2 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Резкий рост популярности футболиста произошёл после напряжённой встречи, завершившейся ничьей 1:1 в основное время и победой аргентинцев лишь в экстра-таймах. Несмотря на поражение, именно игра Возиньи привлекла особое внимание: он совершил восемь сейвов и стал одним из ключевых игроков матча.

После встречи число его подписчиков в соцсети выросло до 18,8 млн человек, что позволило ему обойти бельгийского голкипера Тибо Куртуа и выйти на первое место среди вратарей мира. До начала чемпионата мира у 40-летнего футболиста было всего около 45 тысяч подписчиков, что подчёркивает масштаб произошедшего скачка популярности.

Ранее в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Колумбии обыграла команду Ганы. Игра прошла в Канзас-Сити и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканской команды. Победный гол уже на 14-й минуте забил Джон Ариас.