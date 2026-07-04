Колумбия обыграла Гану и стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Колумбии одержала победу над командой Ганы со счётом 1:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити.

Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас. В стартовом составе колумбийской команды вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, однако в начале встречи он получил травму и на 8-й минуте уступил место Луису Суаресу. Колумбия стала последним участником 1/8 финала. Следующим соперником южноамериканцев станет сборная Швейцарии, которая в первом раунде плей-офф обыграла алжирцев со счётом 2:0. Встреча пройдёт 7 июля в Ванкувере.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины в напряжённом поединке 1/16 финала переиграла команду Кабо-Верде со счётом 3:2 в дополнительное время. В составе аргентинцев голами отметились Лионель Месси и Лисандро Мартинес, решающий мяч на 111-й минуте в свои ворота отправил защитник Кабо-Верде Диней.