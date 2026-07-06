С 6 июля 2026 года россияне снова могут подавать документы на визу Кипра через визовые центры BLS International. Приём заявлений возобновили после перерыва, который начался в середине июня из-за завершения предыдущего договора с оператором.

Визовые центры Кипра открылись: документы, цены, сроки и адреса

Визовые центры Кипра работают в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Для подачи заявления необходимо заранее записаться на официальном сайте BLS.

Разбираемся, какая виза нужна россиянам для поездки на Кипр в 2026 году, сколько стоит оформление, какие документы потребуются и сколько времени занимает рассмотрение заявления.

Нужна ли виза на Кипр россиянам в 2026 году

Гражданам России с обычными заграничными паспортами для поездки в Республику Кипр нужна виза. Для отпуска, посещения родственников, непродолжительной деловой поездки или другого пребывания сроком до 90 дней оформляют краткосрочную визу.





По ней разрешено находиться на Кипре не более 90 дней в течение любого периода продолжительностью 180 дней. При этом кипрская виза не является шенгенской и сама по себе не даёт права посещать другие страны Шенгенской зоны.

Отдельная виза Кипра может не понадобиться обладателям действующей двукратной или многократной шенгенской визы категории C. Также въезд допускается по некоторым действующим визам категории D и видам на жительство стран Евросоюза или Шенгенской зоны. Путешественнику всё равно необходимо подтвердить цель поездки, место проживания и наличие денег на время пребывания.

Сколько стоит виза на Кипр в 2026 году

Размер визового сбора зависит от возраста заявителя: для взрослых и детей с 12 лет — 90 евро;

для детей от 6 до 11 лет — 45 евро;

для детей младше шести лет — бесплатно;

для членов семьи граждан ЕС и ЕЭЗ — бесплатно при выполнении установленных условий.

Дополнительно BLS взимает сервисный сбор. При возобновлении работы центров его объявили на уровне пяти евро без НДС. На 6 июля на официальном сайте оператора указана сумма 547 рублей с учётом НДС.





Визовый и сервисный сборы оплачивают в рублях. Рублёвый эквивалент может меняться в зависимости от курса, который ежемесячно устанавливает казначейство Республики Кипр. Сейчас на сайте BLS указаны 8100 рублей для заявителей с 12 лет и 4050 рублей для детей от 6 до 11 лет. При отказе в выдаче визы сбор не возвращается.

Дополнительные услуги — заполнение анкеты, фотографирование, копирование документов, курьерская доставка, СМС-оповещение или подача в премиум-зале — оплачиваются отдельно и не влияют на решение консульства.

Документы на визу Кипра для россиян

Для оформления туристической визы на Кипр в 2026 году потребуется следующий основной пакет документов.

Заграничный паспорт

Загранпаспорт должен: действовать не менее трёх месяцев после предполагаемой даты выезда с Кипра;

иметь не менее двух чистых страниц;

быть выдан не более десяти лет назад.





Если у заявителя несколько действующих загранпаспортов, при подаче необходимо предъявить их все. Также нужна копия страницы паспорта с фотографией и личными данными.

Анкета на визу Кипра

Визовую анкету необходимо заполнить на английском языке, распечатать с двух сторон и подписать лично. В конце анкеты указывают дату и место заполнения.





За несовершеннолетнего документ подписывает один из родителей с пометкой «мать» или «отец». Заполнить анкету можно от руки либо на компьютере.

Фотография

Потребуется свежая цветная фотография размером 35 × 45 миллиметров. Снимок должен быть сделан не более шести месяцев назад и соответствовать требованиям к фотографиям на визовые документы.

Внутренний паспорт

Россияне предоставляют оригинал внутреннего паспорта и копии страниц с отметками. Документ используется в том числе для подтверждения места жительства и принадлежности к консульскому округу.

Билеты и маршрут поездки

Необходимо предоставить билеты в обе стороны или подтверждение их бронирования. При путешествии на автомобиле могут потребоваться водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины и документы, подтверждающие право пользоваться транспортным средством.

Консульство вправе запросить подтверждение оплаты билетов, если обычной брони будет недостаточно.

Бронь гостиницы или другое подтверждение проживания

Для туристической визы подойдёт бронь отеля, туристический ваучер, договор аренды жилья или иной документ, подтверждающий место проживания на Кипре.





Если поездку организует туроператор, можно приложить подтверждение бронирования тура. При самостоятельном путешествии желательно подготовить краткий маршрут с датами и местами, которые планируется посетить.

Финансовые документы

Заявителю необходимо подтвердить наличие денег на поездку. В актуальный перечень входят: банковская выписка с движением средств за последние три месяца;

сведения о трудовой деятельности из информационных ресурсов Социального фонда России за последние десять лет с электронной подписью;

спонсорское письмо и финансовые документы спонсора, если поездку оплачивает другой человек.





В спонсорском письме указывают данные заявителя и спонсора, их родственную или иную связь, даты поездки и перечень расходов, которые берёт на себя спонсор. К письму прикладывают выписку по счёту спонсора за три месяца и копию его паспорта.

Справка с работы или документы о занятости

Работающим заявителям потребуется справка от работодателя с указанием должности, зарплаты и даты трудоустройства. В официальном перечне также упоминаются сведения о выплате заработной платы за последние шесть месяцев.



Индивидуальные предприниматели предоставляют документы о регистрации и подтверждение экономической деятельности. Студентам нужна справка из учебного заведения или студенческий билет, пенсионерам — пенсионное удостоверение и сведения о трудовой деятельности.

Неработающему заявителю могут понадобиться документы, подтверждающие связь с Россией: например, свидетельства о гражданском состоянии, документы на недвижимость или сведения о предыдущей работе.

Медицинская страховка

Страховой полис должен: действовать на территории Республики Кипр;

покрывать весь период поездки;

иметь страховую сумму не менее 30 тысяч евро;

покрывать экстренную медицинскую помощь, госпитализацию и репатриацию.





BLS предупреждает, что консульство не принимает полисы страховых компаний, находящихся под санкциями Евросоюза. В опубликованном оператором чек-листе отдельно названы Sber, Alfa и Sogaz, поэтому перед покупкой полиса необходимо свериться с актуальными требованиями визового центра.

Какие документы нужны ребёнку

На несовершеннолетнего оформляют отдельную анкету и собирают самостоятельный пакет документов. Дополнительно потребуются: оригинал и копия свидетельства о рождении;

нотариальное согласие родителя, который не едет с ребёнком;

согласие обоих родителей, если ребёнок путешествует без них;

копия визы сопровождающего родителя;

документы об опеке — при необходимости;

свидетельство о браке, решение суда или другой документ, если фамилия родителя отличается от фамилии в свидетельстве о рождении ребёнка.

Если несовершеннолетний едет без родителей, в согласии необходимо указать взрослого, который будет отвечать за него во время пребывания на Кипре.

Нужна ли биометрия для визы на Кипр

При подаче заявления предусмотрен сбор биометрических данных. По информации BLS, отпечатки пальцев в общем случае обновляют каждые 59 месяцев, начиная с даты их первого предоставления.

Даже при ранее сданной биометрии визовый центр или консульство может потребовать личное присутствие заявителя. Перед записью стоит проверить условия для конкретного возраста и типа заявления.

Как оформить визу на Кипр самостоятельно

Процедура состоит из нескольких этапов. Сначала нужно определить подходящий визовый центр с учётом места регистрации и консульского округа. Затем заявитель регистрируется в системе BLS, выбирает город, дату и время посещения.



После записи необходимо заполнить анкету, собрать подтверждающие документы, оформить страховку и подготовить деньги на визовый и сервисный сборы.

В назначенный день заявитель приходит в визовый центр, сдаёт документы и биометрические данные. Статус заявления можно отслеживать через сервис BLS. После принятия решения паспорт получают в визовом центре либо заказывают платную курьерскую доставку.

Без предварительной записи документы не принимают.

Срок оформления визы на Кипр

Заявление разрешено подавать не ранее чем за шесть месяцев до начала поездки. Сделать это рекомендуется не позднее чем за 15 календарных дней до выезда.



Стандартный срок рассмотрения заявления составляет до 15 дней. При дополнительной проверке или запросе новых документов срок может быть увеличен до 45 дней.

Поэтому оформлять визу непосредственно перед отпуском рискованно, даже если билеты и гостиница уже оплачены.

Адреса визовых центров Кипра в России

Москва

Космодамианская набережная, дом 52, строение 7.



Приём документов: с 09:00 до 15:00.

Выдача паспортов: с 15:00 до 17:30.

Санкт-Петербург

Литейный проспект, дом 26, офис 102.



Приём документов: с 09:00 до 15:00.

Выдача паспортов: с 15:00 до 17:30.

Екатеринбург

Улица Челюскинцев, дом 2 / улица Шейнкмана, дом 5, бизнес-центр «Микрон», второй этаж, офис 23Б.

Казань

Улица Пушкина, дом 12, бизнес-центр «Кредитный дом», офис 204.

Нижний Новгород

Улица Белинского, дом 32, офис 3.

Новосибирск

Улица Фрунзе, дом 86, бизнес-центр «Техноком», офис 314.

Ростов-на-Дону

Улица Пушкинская, дом 46, третий этаж, помещение 2.

Самара

Улица Ново-Садовая, дом 106, бизнес-центр «ЗИМ», офис 8А 21.

В региональных центрах заявления также принимают с 09:00 до 15:00, а паспорта выдают с 15:00 до 17:30. Общий телефон BLS: +7 499 110-55-31.

В официальном списке восьми визовых центров Краснодара нет. Заявителей из Краснодарского края и относящихся к его консульскому округу регионов обслуживает Генеральное консульство Республики Кипр в Краснодаре. Перед поездкой необходимо отдельно проверить порядок записи и место подачи.

Почему документы на визу могут не принять

Наиболее частые проблемы возникают из-за неправильно заполненной анкеты, отсутствия предварительной записи, недостаточного срока действия загранпаспорта или неполного пакета документов.

Также следует проверить, чтобы даты в анкете совпадали с билетами, страховкой и бронью гостиницы. Если у заявителя есть второй действующий загранпаспорт, его нельзя скрывать: необходимо принести оригинал либо выполнить специальные требования BLS к копиям и пояснительному письму.

Бронь отеля без данных всех путешественников, выписка без движения средств, неподходящая страховка или отсутствие документов о занятости также могут привести к запросу дополнительных бумаг и увеличению срока рассмотрения.

Частые вопросы о визе на Кипр

Можно ли подать документы на визу Кипра без записи? Нет. Визовые центры BLS принимают заявления по предварительной записи.

Сколько стоит виза на Кипр для россиян? Заявители с 12 лет платят 90 евро, дети от 6 до 11 лет — 45 евро. Для детей младше шести лет визовый сбор не предусмотрен. Дополнительно оплачивается сервисный сбор BLS.

Сколько делают визу на Кипр? Обычный срок рассмотрения составляет до 15 дней. В отдельных случаях он может быть увеличен до 45 дней.

Является ли виза Кипра шенгенской? Нет. Национальная виза Республики Кипр предназначена для поездки на Кипр и не даёт права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны.

Можно ли въехать на Кипр по шенгенской визе? Да, при наличии действующей двукратной или многократной шенгенской визы категории C и соблюдении остальных правил въезда отдельная кипрская виза может не потребоваться.

Когда лучше подавать документы? Оптимально записываться за один-два месяца до путешествия. Официально подать заявление можно за шесть месяцев, но не рекомендуется делать это позднее чем за 15 дней до поездки.