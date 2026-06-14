«Да вот те алгоритм!» ChatGPT обманул семью из России, убедив лететь в Македонию без визы

Многодетный российский турист поплатился за доверие к искусственному интеллекту. Житель Краснодара Максим с женой и тремя дочками отправился в летнее путешествие по Евразии. После Грузии и Стамбула семья решила поехать в Северную Македонию. Вместо того чтобы проверить визовые правила на официальном сайте, глава семейства спросил у ChatGPT. Нейросеть ответила, что виза россиянам не нужна, сообщает SHOT.

Однако туристы застряли в аэропорту Турции — пограничники потребовали у всех членов семьи визы. Максим пытался убедить сотрудницу, ссылаясь на переписку с ИИ, но та показала официальное постановление: с 15 марта 2022 года россиянам требуется либо шенген, либо электронное разрешение, которое оформляется заранее.

В итоге семья улетела в Боснию и Герцеговину — туда виза действительно не нужна. На этот раз информацию проверили через официальные источники. Потеря на билетах составила 50 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Техасе действует частная школа Alpha School, где вместо традиционных педагогов уроки проводят нейросети. Основные дисциплины ученики осваивают с помощью ИИ-репетиторов, а живые сотрудники в классах решают совсем иные задачи. Интересно, чему научат детей такие «педагоги».