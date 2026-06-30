Франция ужесточает правила подачи документов на шенгенские визы для россиян

Визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекратит принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Теперь большинству заявителей придётся подавать документы лично. Исключение сделают для родителей или опекунов несовершеннолетних, а также для близких родственников — супругов, родителей или детей. В последнем случае потребуется подтвердить родство оригиналами, а заявитель должен был сдать биометрию за последние 59 месяцев.

Турагентства и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в центр. В АТОР отметили, что новые правила вряд ли повлияют на нехватку слотов — сейчас около 90% заявлений рассматриваются в течение месяца.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году Франция выдала россиянам 156,5 тысячи шенгенских виз, а доля отказов составила всего 3,5% — один из самых низких показателей среди стран Шенгена.

Ранее Еврокомиссия начала рассматривать возможность полного прекращения выдачи туристических виз россиянам. Инициативу, выдвинутую фракцией ХДС/ХСС в Европарламенте, обсуждают в координации со странами ЕС. По словам депутата от Люксембурга Фернана Картайзера, цель визовых запретов — дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму.