В ГД рассказали россиянам, как вернуть деньги за плохой отель в отпуске

Туристы могут потребовать компенсацию, если гостиница во время отдыха не соответствует фотографиям, описанию и условиям, которые были заявлены при покупке тура. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Государственной думы Сангаджи Тарбаев.

«Если отель входил в состав туристического пакета (турпродукта), то ответственность за несоответствие несёт туроператор, получивший оплату за весь комплекс услуг. Например, вы заселились, а отель, номер, территория абсолютно не соответствуют фотографиям и обещаниям турагента», — пояснил он.

Алгоритм действий для туристов за границей:

1. Зафиксируйте несоответствия. Сделайте фото и видео недостатков (плесень, грязь, неработающая сантехника, вид из окна, не соответствующий заявленному).

2. Составьте акт на ресепшене. В идеале — пригласите представителя принимающей компании (гида) и составьте двусторонний акт с указанием претензий.

3. Обратитесь к туроператору онлайн. Направьте письменное уведомление (на электронную почту) с требованием переселить вас в номер, соответствующий заявленной категории. Если это невозможно — требуйте соразмерного уменьшения цены тура.

4. После возвращения в Россию подайте письменную претензию туроператору с приложением всех доказательств. Если оператор откажет — обращайтесь в суд.

Если вы отправились в самостоятельное путешествие без турагента, то действует простое правило: отвечает тот, кто получил деньги. Если вы бронировали отель напрямую или через маркетплейс, то и претензию нужно предъявлять именно этому юридическому лицу, которое приняло платёж ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В данном случае ответственность за перевозку и проживание лежит на разных субъектах, поэтому:

За авиабилеты отвечает авиакомпания.

За отель — сайт-посредник или сам отель (в зависимости от условий оплаты).

Претензии подаются отдельно каждому исполнителю услуги. Стандартная страховка для выездного туризма покрывает только риски, связанные с жизнью, здоровьем и медицинскими расходами (репатриация, лечение, стоматология). Сангаджи Тарбаев Депутат ГД

«Страхование на случай некачественного оказания гостиничных услуг в стандартных полисах отсутствует. Это сложная область гражданско-правовых споров, и страховые компании практически никогда не берут на себя ответственность за несоответствие отеля описанию. Получить компенсацию по страховке за плохой номер — маловероятно», — заключил наш собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно выбрать отель для отдыха с детьми. При поездках всей семьёй туристы обращают внимание не только на стоимость проживания и расположение гостиницы, но и на множество деталей, от которых зависит комфорт ребёнка. Родителям важно заранее узнать, есть ли в отеле специальное детское меню, удобная мебель для малышей, безопасная территория, игровые зоны и развлечения для разных возрастов. Не менее значимы условия в номере — наличие дополнительной кровати, возможность приготовления еды и общая приспособленность пространства для маленьких гостей. Ошибки при выборе гостиницы могут превратить долгожданный отпуск в источник стресса.