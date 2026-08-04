Названа дата прощания с убитыми в Таиланде братом и сестрой Назимовыми

В Таиланде 6 августа пройдёт церемония прощания с россиянами Романом и Дианой Назимовыми, погибшими в Паттайе. Во время мероприятия также почтят память тайской семьи из трёх человек, которая, по данным правоохранителей, стала жертвой тех же преступников. Об этом пишет ТАСС.

22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали 27 июля. Они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позже полиция Таиланда задержала подозреваемых по делу, которые, как сообщалось, признались в убийстве. Прощание пройдёт с 10 утра до заката на месте, где решили сохранить память о погибших.

«В этот четверг, 6 августа, мы будем прощаться с нашими ребятами и не только с нашими ребятами. Мы хотим почтить память тайской семьи из трёх человек, которых эти монстры тоже убили», — рассказал представитель семьи.

Родственники отметили, что желающие смогут принести цветы. Диана особенно любила белые лилии, а Роман — красные розы.

Напомним, в Паттайе по подозрению в жестоком убийстве брата и сестры Назимовых, переехавших в Таиланд из Тюменской области, задержаны двое местных жителей. 22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. По данным следствия, россияне стали жертвами ограбления: юноша был застрелен, а девушку забили до смерти. Задержанные указали места захоронения тел и сокрытия деталей мотоцикла. Глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу назвал произошедшим шоком для руководства страны. Королевство претерпело огромный урон по имиджу как безопасного туристического направления.