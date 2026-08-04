Мать убитых в Таиланде российских подростков назвала детей героями

Мать убитых в Паттайе россиян назвала сына и дочь героями, чья гибель предотвратила новые преступления. Зарина Назимова опубликовала эмоциональное обращение в соцсети Threads*.

Женщина призналась, что потеряла самое дорогое, однако осознаёт: после расследования этой трагедии предполагаемые убийцы уже никогда и никого не смогут лишить жизни. По её словам, если смерть детей помогла остановить тех, кто мог продолжить убивать, значит их судьба изменила жизни других людей.

«Мои дети — герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно — эти убийцы больше никогда никого не убьют. И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями», — написала она.

Напомним, в Паттайе по подозрению в жестоком убийстве брата и сестры Назимовых, переехавших в Таиланд из Тюменской области, задержаны двое местных жителей. 22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. По данным следствия, россияне стали жертвами ограбления: юноша был застрелен, а девушку забили до смерти. Задержанные указали места захоронения тел и сокрытия деталей мотоцикла. Глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу назвал произошедшим шоком для руководства страны. Королевство претерпело огромный урон по имиджу как безопасного туристического направления.

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