Власти Таиланда готовы казнить убийц брата и сестры из РФ в Паттайе

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что виновных в убийстве брата и сестры Назимовых из России ждёт самое строгое наказание. Он отметил, что власти намерены добиться ответственности за преступление.

Политик признал, что резонансное происшествие ударило по имиджу страны и подорвало доверие к туристической отрасли. Он подчеркнул: хотя такие случаи редки, кабинет министров обязан действовать быстро для восстановления уверенности в безопасности.

Чанвиракун также сообщил, что следствие ускорит судебное разбирательство. Отвечая на призывы общественности к более суровым мерам, он напомнил о существовании высшей меры наказания. Правительство, по его словам, готово обеспечить реальное исполнение смертного приговора для особо опасных рецидивистов.

Напомним, что в Паттайе полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в убийстве 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Брат и сестра, переехавшие в Таиланд из Тюменской области, пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. По данным полиции, россияне стали жертвами ограбления: один из нападавших застрелил юношу, а его сообщник забил девушку до смерти. Задержанные указали места захоронения тел и спрятанных деталей мотоцикла. Жители Таиланда требуют казнить виновных.