Премьер Таиланда извинился за убийство россиян: Такого больше не повторится

Напомним, в Паттайе было совершено резонансное убийство брата и сестры Назимовых — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа, которые переехали в Таиланд из Тюменской области со своей семьёй и пропали 26 июля после того, как ночью уехали из дома на мотоцикле.31 июля полиция задержала двух местных жителей, которые признались в содеянном: мотивом преступления стало ограбление с целью завладения мотоциклом, в ходе которого один из нападавших застрелил Романа, а затем его сообщник забил до смерти Диану. Задержанные указали место захоронения тел и разобранного мотоцикла. Российское посольство взяло ситуацию под контроль и оказывает содействие семье погибших.