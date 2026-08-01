Премьер Таиланда извинился за убийство россиян: Такого больше не повторится
Премьер Таиланда Чанвиракун принёс извинения за убийство россиян в Паттайе
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Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принёс извинения после убийства россиян — брата и сестры Назимовых. Об этом он заявил журналистам.
Глава правительства прибыл в Паттайю, посетил место преступления, а затем полицейский участок.
«Мы приносим свои извинения за случившееся», — сказал Чанвиракун.
Политик добавил, что такого больше не повторится.
Напомним, в Паттайе было совершено резонансное убийство брата и сестры Назимовых — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа, которые переехали в Таиланд из Тюменской области со своей семьёй и пропали 26 июля после того, как ночью уехали из дома на мотоцикле.31 июля полиция задержала двух местных жителей, которые признались в содеянном: мотивом преступления стало ограбление с целью завладения мотоциклом, в ходе которого один из нападавших застрелил Романа, а затем его сообщник забил до смерти Диану. Задержанные указали место захоронения тел и разобранного мотоцикла. Российское посольство взяло ситуацию под контроль и оказывает содействие семье погибших.
Ранее сообщалось, что задержанный за расправу над россиянами в Паттайе оказался серийным убийцей. На его счету минимум пять жертв. Тем временем жители королевства требуют казнить виновных.
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