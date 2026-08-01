Жители Таиланда требуют казни для убийц брата и сестры из Тюмени

Жители Таиланда начали массово требовать смертной казни для подозреваемых по делу об убийстве брата и сестры из Тюмени. Обсуждение развернулось после публикации видеозаписей с признательными показаниями фигурантов.

Задержание подозреваемых в убийстве в Таиланде. Видео © X / 3. Dünya Savaşı

Исчезновение 22-летней Дианы и её 17-летнего брата Романа стало одним из самых громких уголовных дел последних дней в Таиланде. К поискам присоединились российские соотечественники, которые живут в стране, местные жители, волонтёры и сотрудники полиции. За ходом поисковой операции и расследования в прямом эфире одновременно следили десятки тысяч человек.

Одной из ключевых улик стал арендованный мотоцикл, на котором передвигались россияне. Следствие установило, что подозреваемые разобрали транспортное средство и закопали его недалеко от своего дома. При этом один из фигурантов во время допроса утверждал, что причиной нападения якобы стал именно этот мотоцикл.

После появления в открытом доступе видео с признанием подозреваемых пользователи тайского сегмента интернета начали массово требовать для них высшую меру наказания. По мнению многих комментаторов, только смертная казнь станет справедливым наказанием за убийство граждан России.

Сейчас смертная казнь остаётся в Таиланде высшей мерой наказания. Закон предусматривает её применение за наиболее тяжкие преступления, включая умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.