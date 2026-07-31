Пять тел обнаружены в Таиланде на месте убийства брата и сестры из РФ
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В Таиланде на месте захоронения убитых россиян нашли всего пять тел. Кроме 17-летнего парня и его 22-летней сестры, там были обнаружены останки ещё троих человек.
Двое рецидивистов Понг и Тхонг признались в убийстве и показали, где спрятали тела. Когда полиция приехала на место, там обнаружили ещё три трупа — предположительно, это члены одной семьи, которые случайно стали свидетелями расправы, пишет Baza.
Напомним, ранее в Таиланде был задержан предполагаемый лидер преступной группы, которого связывают с исчезновением 22-летней россиянки и её 17-летнего брата в Паттайе 26 июля. Они пропали после поездки на арендованном мотоцикле. Позже байк нашли разобранным и закопанным в лесу у кладбища. Камеры зафиксировали, что за россиянами следовал неизвестный мужчина на мотоцикле, а девушка перед исчезновением сообщала родственнице о слежке. Главные подозреваемые — Тхану Киттхонг и Тхонгчай Сринил, причём первый ранее был судим за похищение детей, незаконное хранение оружия и покушение на убийство.
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