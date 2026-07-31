Пять тел обнаружены в Таиланде на месте убийства брата и сестры из РФ

В Таиланде на месте захоронения убитых россиян нашли всего пять тел. Кроме 17-летнего парня и его 22-летней сестры, там были обнаружены останки ещё троих человек.

Двое рецидивистов Понг и Тхонг признались в убийстве и показали, где спрятали тела. Когда полиция приехала на место, там обнаружили ещё три трупа — предположительно, это члены одной семьи, которые случайно стали свидетелями расправы, пишет Baza.