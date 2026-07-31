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31 июля, 12:16

Посольство в Таиланде ждёт справедливого наказания убийцам брата и сестры из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ISEN STOCKER

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ISEN STOCKER

Посольство РФ рассчитывает на объективное расследование дела об убийстве брата и сестры из России в Таиланде. О позиции дипмиссии рассказал заведующий консульским отделом Илья Ильин.

Дипломат в беседе с РИА «Новости» выразил надежду на непредвзятое разбирательство. По его словам, все виновные должны понести заслуженную кару.

Ранее в местной прессе появилась информация о задержании подозреваемых. Речь идет о фигурантах дела об исчезновении двух граждан РФ.

Не нарушайте табу: Криминалист раскрыл правила поведения в Таиланде после убийства брата и сестры из РФ
Не нарушайте табу: Криминалист раскрыл правила поведения в Таиланде после убийства брата и сестры из РФ

К исчезновению российских туристов в Таиланде оказалась причастна целая преступная группа. Как мы писали ранее, 22-летняя девушка и её 17-летний брат выехали на арендованном мотоцикле в ночь на 26 июля, после чего перестали выходить на связь. Поиски привели к страшной находке: мотоцикл был разобран и закопан. Главарей синдиката уже задержали, они признались в содеянном. С их слов, несовершеннолетнего убили выстрелом, а девушку забили насмерть. Главной причиной нападения, по предварительным данным, стала корысть.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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