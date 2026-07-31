Посольство в Таиланде ждёт справедливого наказания убийцам брата и сестры из РФ

Посольство РФ рассчитывает на объективное расследование дела об убийстве брата и сестры из России в Таиланде. О позиции дипмиссии рассказал заведующий консульским отделом Илья Ильин.

Дипломат в беседе с РИА «Новости» выразил надежду на непредвзятое разбирательство. По его словам, все виновные должны понести заслуженную кару.

Ранее в местной прессе появилась информация о задержании подозреваемых. Речь идет о фигурантах дела об исчезновении двух граждан РФ.

К исчезновению российских туристов в Таиланде оказалась причастна целая преступная группа. Как мы писали ранее, 22-летняя девушка и её 17-летний брат выехали на арендованном мотоцикле в ночь на 26 июля, после чего перестали выходить на связь. Поиски привели к страшной находке: мотоцикл был разобран и закопан. Главарей синдиката уже задержали, они признались в содеянном. С их слов, несовершеннолетнего убили выстрелом, а девушку забили насмерть. Главной причиной нападения, по предварительным данным, стала корысть.