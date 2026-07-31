Девушку забили до смерти, подростка застрелили: Лидеры тайской ОПГ рассказали подробности убийства россиян

Лидеры тайской ОПГ раскрыли подробности убийства граждан РФ — 22-летней девушки и её 17-летнего брата. По словам преступников, напали на россиян, чтобы ограбить их.

Как пишет Thairat, 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин рассказали следователям, что убили подростка и до смерти забили его сестру. По словам злоумышленников, тела захоронены.

Ранее в поле зрения правоохранителей попал мотоцикл пропавших. Его нашли 29 июля в разобранном виде неподалеку от дома одного из подозреваемых. Детали транспортного средства были спрятаны в грунте на территории старого кладбища Тхунг-Луанг.

Очевидцы сообщили, что видели в том районе четверых человек. Они проводили земляные работы, а при появлении патруля скрылись. Части мотоцикла находились в двух ямах, расстояние между которыми составляло около 100 метров.

Заявление о пропаже родственников поступило в участок в понедельник. Брат с сестрой по неизвестной причине выехали из дома на мотоцикле 26 июля примерно в четыре утра по местному времени. Сразу после этого связь с ними прервалась.