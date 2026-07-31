Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 06:59

Погибшую в Таиланде россиянку переехали три автомобиля, в том числе скорая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nitinut380

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nitinut380

В деле о гибели россиянки в Таиланде вскрылась шокирующая подробность: по женщине проехались три автомобиля. Трагедия случилась на шоссе Thepkrasattri Rd на Пхукете.

Ранним утром женщина пересекала дорогу прямо по полотну — надземного перехода там нет. Первый удар нанёс пикап Toyota Hilux Revo, шофер которого скрылся.

Позже лежавшую на проезжей части жертву переехало второе авто. Третьим по ней прошлась карета скорой помощи с другим пациентом в салоне.

Никто из троих автомобилистов не предпринял попытки спасти человека. Тело обнаружили на шоссе уже без признаков жизни.

Тайская полиция задержала лидера банды Понга после пропажи брата и сестры из РФ
Тайская полиция задержала лидера банды Понга после пропажи брата и сестры из РФ

Все участники смертельного наезда полиции известны. При этом их до сих пор не задержали и не обвинили — расследование продолжается, пишет «База».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Таиланд
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar