Погибшую в Таиланде россиянку переехали три автомобиля, в том числе скорая

В деле о гибели россиянки в Таиланде вскрылась шокирующая подробность: по женщине проехались три автомобиля. Трагедия случилась на шоссе Thepkrasattri Rd на Пхукете.

Ранним утром женщина пересекала дорогу прямо по полотну — надземного перехода там нет. Первый удар нанёс пикап Toyota Hilux Revo, шофер которого скрылся.

Позже лежавшую на проезжей части жертву переехало второе авто. Третьим по ней прошлась карета скорой помощи с другим пациентом в салоне.

Никто из троих автомобилистов не предпринял попытки спасти человека. Тело обнаружили на шоссе уже без признаков жизни.

Все участники смертельного наезда полиции известны. При этом их до сих пор не задержали и не обвинили — расследование продолжается, пишет «База».