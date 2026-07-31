Водитель скрылся: Россиянка погибла под колёсами авто на рассвете в Таиланде

В Таиланде на острове Пхукет легковой автомобиль насмерть сбил гражданку России, переходившую дорогу. О произошедшем рассказал генеральный консул РФ Егор Иванов в беседе с ТАСС.

Трагедия случилась ранним утром 20 июля. Женщина пересекала автомагистраль в тот момент, когда на неё наехала машина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Человек, находившийся за рулём, не остановился. Он уехал с места аварии до прибытия полиции. Сейчас нарушителя разыскивают, местные стражи порядка проводят расследование.

Дипломат уточнил, что погибшая проживала на территории этого курортного острова. После случившегося сотрудники консульства помогли её близким с отправкой праха на родину.