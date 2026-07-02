Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 10:29

В Таиланде подросток на пикапе насмерть сбил 8 монахов, ещё 13 пострадали

Буддийский монах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Supermop

Буддийский монах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Supermop

На северо-востоке Таиланда пикап врезался в группу буддийских монахов, в результате чего восемь из них погибли и ещё 13 были госпитализированы. Об этом пишет газета Khaosod.

Трагедия произошла в районе Бан На Си Нуан провинции Мукдахан. По прибытии спасатели нашли пострадавших на дороге и обочине. Пять монахов скончались на месте, трое позже умерли в больнице. Все выжившие доставлены в госпиталь в тяжёлом состоянии.

За рулём, по предварительным данным, находился несовершеннолетний. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Автобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, вёз юных спортсменов из лагеря
Автобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, вёз юных спортсменов из лагеря

Ранее в Каменске-Уральском в результате столкновения Infiniti и ВАЗ-2110 погибли четыре человека, а ещё двое получили ранения. Водитель иномарки был пьяным в момент ДТП и не пропустил встречную машину во время разворота.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • таиланд
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar