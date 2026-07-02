В Таиланде подросток на пикапе насмерть сбил 8 монахов, ещё 13 пострадали

На северо-востоке Таиланда пикап врезался в группу буддийских монахов, в результате чего восемь из них погибли и ещё 13 были госпитализированы. Об этом пишет газета Khaosod.

Трагедия произошла в районе Бан На Си Нуан провинции Мукдахан. По прибытии спасатели нашли пострадавших на дороге и обочине. Пять монахов скончались на месте, трое позже умерли в больнице. Все выжившие доставлены в госпиталь в тяжёлом состоянии.

За рулём, по предварительным данным, находился несовершеннолетний. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Каменске-Уральском в результате столкновения Infiniti и ВАЗ-2110 погибли четыре человека, а ещё двое получили ранения. Водитель иномарки был пьяным в момент ДТП и не пропустил встречную машину во время разворота.