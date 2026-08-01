Задержанный за расправу над россиянами в Паттайе оказался серийным убийцей

Задержанный по делу об убийстве брата и сестры из Тюмени в Паттайе оказался серийным убийцей. По данным газеты Thairath, это 43-летний Тхана Киттхонг по кличке Понг, который уже не раз был судим.

На его счету — жизни как минимум пяти человек. В середине июня та же банда из четырёх человек напала на дом таиландской семьи. Тогда мотивом убийства была кража автомобиля.