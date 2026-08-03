В МИД Таиланда заявили об ударе по имиджу страны страны из-за убийства россиян

Убийство двух граждан России в Паттайе нанесло серьёзный урон имиджу Таиланда как безопасного туристического направления. Об этом заявил глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу на брифинге для прессы 3 августа.

Министр подчеркнул, что произошедшее стало шоком для руководства страны. Он сообщил, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун уже провёл телефонный разговор с российским послом Евгением Томихиным, выразив глубокие соболезнования в связи с трагедией.

Глава правительства Таиланда лично посетил место преступления и поставил жесткую задачу перед правоохранительными органами: в кратчайшие сроки задержать преступников и обеспечить неотвратимость наказания.

Власти страны признают, что подобные инциденты подрывают доверие иностранных гостей. Сихасак Пхуангкеткеу заявил о намерении правительства принять дополнительные меры безопасности для всех туристов. Официальный Бангкок намерен доказать решимость властей обеспечить защиту граждан и не допустить повторения подобных преступлений в будущем.

Напомним, что в Паттайе полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в убийстве 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Брат и сестра, переехавшие в Таиланд из Тюменской области, пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. По данным полиции, россияне стали жертвами ограбления: один из нападавших застрелил юношу, а его сообщник забил девушку до смерти. Задержанные указали места захоронения тел и спрятанных деталей мотоцикла. Жители Таиланда требуют казнить виновных.