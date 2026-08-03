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3 августа, 12:43

Житель Лодейного Поля пытался убить соперника топором из ревности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trambler58

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trambler58

В Лодейном Поле местный житель на почве ревности напал на соперника с топором. Инцидент произошёл 2 августа, и сейчас в отношении 63-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает 78.ru.

По данным регионального СК, мужчина нанёс 52-летнему потерпевшему удар топором в область головы. Однако пострадавший смог оказать сопротивление и сбежать, после чего ему оперативно оказали медицинскую помощь. Нападавший был задержан и уже дал показания.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Конфликт, как уточняется, возник на почве личных неприязненных отношений.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве перед судом предстанет 42-летний мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы. Он нанёс женщине несколько ножевых ранений в шею во время ссоры на почве ревности. История начала раскрываться 18 мая, когда её муж заявил о пропаже, и оперативники нашли тело в квартире, где её видели в последний раз. Следователи установили, что обвиняемый познакомился с потерпевшей в супермаркете, где она работала, и она ушла от мужа к нему.

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Анастасия Никонорова
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