Знакомство в магазине обернулось убийством: Москвич зарезал возлюбленную из-за ревности
Москвич зарезал возлюбленную после ссоры из-за ревности
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В Москве перед судом предстанет 42-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своей сожительницы. По версии следствия, он несколько раз ударил женщину ножом в шею во время ссоры, возникшей на почве ревности. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
Обвиняемый в убийстве сожительницы москвич. Фото © MAX / Прокуратура Москвы
История преступления начала раскрываться 18 мая, когда официальный супруг пропавшей обратился в правоохранительные органы с заявлением о её безвестном исчезновении.
Оперативники установили квартиру, где женщину видели в последний раз. Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили её тело с признаками насильственной смерти. По версии следствия, обвиняемый познакомился с потерпевшей в супермаркете, где она работала. Между ними завязались отношения, после чего женщина ушла от мужа и стала жить вместе с новым избранником.
В день трагедии между сожителями произошёл конфликт. Как рассказал сам обвиняемый, он приревновал женщину. Во время ссоры мужчина толкнул её на кровать, затем взял кухонный нож и нанёс несколько ударов в область шеи.
Злоумышленника задержали и арестовали. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) уже направлено в суд. Обвинительное заключение утвердила Тушинская межрайонная прокуратура.
Ранее в Москве расследовали другое жестокое убийство, жертвой которого стал 81-летний мужчина. По версии следствия, преступление совершил его 34-летний сын.
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