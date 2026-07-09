Россиянка убила мужа ударом скалки во время ссоры

В Амурской области женщина стала фигуранткой уголовного дела после гибели мужа. Трагедия произошла в селе Дальневосточное Ромненского района. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

По предварительным данным, между супругами произошёл конфликт. Во время ссоры женщина схватила кухонную скалку и ударила мужчину по голове. От полученного повреждения мужчина скончался на месте, не успев дождаться помощи.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Женщину задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители выясняют причины конфликта и детали произошедшего в момент трагедии.

Ранее Life.ru писал, что в Таганроге 44-летний бывший сотрудник полиции убил тестя, тёщу и бабушку супруги. Причиной расправы, по предварительным данным, стал бракоразводный процесс и споры вокруг нажитого добра.