«Не соревнуйтесь с призраком»: Как перестать ревновать мужчину к бывшей жене

Ревность к бывшей супруге партнёра — одна из самых частых женских тревог. Психолог Юлия Комарова в беседе с Леди Mail объяснила, откуда она берётся и как с ней справляться.

Чаще всего корень проблемы — в неуверенности в себе. Женщине кажется, что она недостаточно хороша, и она воспринимает экс-супругу как угрозу. Но эти отношения уже закончились, напоминает специалист. Если бы мужчина был там счастлив, он бы не ушёл.

Другая причина — страх, что муж вернётся к прошлой жене. Или фантазии, что он любил её сильнее. Всё это — лишь игры ума. Он выбрал вас — это и есть главное признание. Иногда ревность — проявление эгоизма и нежелания делить партнёра с кем-то. Но у него есть долг перед детьми или общий бизнес. В таких случаях общение с бывшей — необходимость, а не угроза.

Психолог советует:

— признаться себе в ревности и выписать конкретный страх (в 90% случаев — неуверенность);

— написать список из 50 своих достоинств;

— не устраивать допросов, а учиться управлять эмоциями (вести дневник чувств);

— сместить фокус на себя: хобби, развитие, удовольствие.

Если мужчина действительно даёт поводы для сомнений, нужно готовиться к разговору. Говорить спокойно, по факту: «я чувствую…», «меня беспокоит…». Важно не обвинять, а донести свои границы. Если партнёр их игнорирует и продолжает провоцировать, возможно, стоит задуматься о выходе из отношений, которые причиняют боль.

А ранее россиянам объяснили, когда ревность нарушает закон. По словам специалиста, одни партнёры осознанно выбирают максимальную открытость и допускают взаимный доступ к телефонам и переписке. Другие, напротив, считают цифровое пространство частью личной жизни и не приемлют вмешательства.