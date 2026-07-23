«Не соревнуйтесь с призраком»: Как перестать ревновать мужчину к бывшей жене
Эксперт Комарова: Ревность к бывшей жене партнёра связана с низкой самооценкой
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Ревность к бывшей супруге партнёра — одна из самых частых женских тревог. Психолог Юлия Комарова в беседе с Леди Mail объяснила, откуда она берётся и как с ней справляться.
Чаще всего корень проблемы — в неуверенности в себе. Женщине кажется, что она недостаточно хороша, и она воспринимает экс-супругу как угрозу. Но эти отношения уже закончились, напоминает специалист. Если бы мужчина был там счастлив, он бы не ушёл.
Другая причина — страх, что муж вернётся к прошлой жене. Или фантазии, что он любил её сильнее. Всё это — лишь игры ума. Он выбрал вас — это и есть главное признание. Иногда ревность — проявление эгоизма и нежелания делить партнёра с кем-то. Но у него есть долг перед детьми или общий бизнес. В таких случаях общение с бывшей — необходимость, а не угроза.
Психолог советует:
— признаться себе в ревности и выписать конкретный страх (в 90% случаев — неуверенность);
— написать список из 50 своих достоинств;
— не устраивать допросов, а учиться управлять эмоциями (вести дневник чувств);
— сместить фокус на себя: хобби, развитие, удовольствие.
Если мужчина действительно даёт поводы для сомнений, нужно готовиться к разговору. Говорить спокойно, по факту: «я чувствую…», «меня беспокоит…». Важно не обвинять, а донести свои границы. Если партнёр их игнорирует и продолжает провоцировать, возможно, стоит задуматься о выходе из отношений, которые причиняют боль.
А ранее россиянам объяснили, когда ревность нарушает закон. По словам специалиста, одни партнёры осознанно выбирают максимальную открытость и допускают взаимный доступ к телефонам и переписке. Другие, напротив, считают цифровое пространство частью личной жизни и не приемлют вмешательства.
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