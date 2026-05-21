«Я просто посмотрел телефон»: Юрист объяснила, когда ревность нарушает закон

В последние годы в России усиливается контроль за сбором, хранением и распространением персональных данных. Однако в личных отношениях между супругами, сожителями или партнёрами ситуация регулируется иначе. Юрист по семейному праву Татьяна Шакурова объяснила Life.ru, где заканчивается ревность и начинается возможное нарушение закона.

По словам эксперта, в сфере бизнеса и работы с персональными данными действуют чёткие нормы законодательства, включая Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Однако в романтических отношениях специальных правил, регулирующих доступ к личной переписке, фактически нет.

«В подобных случаях регулирование фактически сводится к личным договорённостям между сторонами», — заявила Шакурова.

Юрист отметила, что модели поведения в парах могут сильно различаться. Одни партнёры осознанно выбирают максимальную открытость и допускают взаимный доступ к телефонам и переписке. Другие, напротив, считают цифровое пространство частью личной жизни и не приемлют вмешательства.

Именно в таких ситуациях, по словам специалиста, возникает правовая коллизия.

«Несмотря на эмоциональные мотивы — ревность, подозрения или недоверие, — несанкционированный доступ к личной переписке потенциально может нарушать закон», — подчеркнула юрист.

Шакурова напомнила, что тайна переписки, включая электронные сообщения, гарантируется статьёй 23 Конституции РФ. Кроме того, статья 138 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение тайны переписки.

При этом для привлечения человека к ответственности потребуются доказательства незаконного доступа — например, скриншоты, свидетельские показания или результаты цифровой экспертизы. Также важно установить последствия нарушения: копирование данных, их хранение или распространение без согласия владельца.

Особенно серьёзным нарушением юрист назвала распространение чужой переписки или личной информации.

«В отдельных случаях такие действия могут квалифицироваться по статье 138 УК РФ. Санкции предусматривают штраф, обязательные работы или лишение свободы — при наличии отягчающих обстоятельств», — отметила Шакурова.

Эксперт подчеркнула, что даже в эмоционально сложных ситуациях важно помнить о праве человека на неприкосновенность частной жизни.

«Личные переживания не отменяют конституционных гарантий тайны переписки и частной жизни», — резюмировала собеседница Life.ru.

