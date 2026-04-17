Почти каждый второй россиянин проверит телефон партнёра при сомнениях

Россияне в отношениях всё чаще говорят о доверии, но на практике сохраняют потребность в контроле — более половины считают чтение переписок без разрешения нарушением границ, однако почти каждый второй готов на это при появлении сомнений в партнёре. Об этом пишет «Газета.ru».

Большинство респондентов не готовы делиться паролями от соцсетей и мессенджеров, треть считает, что партнёр вообще не должен иметь доступа к личным чатам. Почти столько же допускают обмен паролями по согласию. Цифровой контроль в целом не поддерживают: нормальным считают просто спросить, где партнёр и с кем, без геолокации.

Внешний вид (одежда, макияж, украшения) — не зона контроля, здесь предпочитают договариваться, а не навязывать. Прямой контроль поддерживают лишь 10%, каждый пятый считает это неуважением. Отношение к ревности противоречиво: более половины воспринимают её негативно, но чуть больше трети признают, что сами ревнуют, а 10% считают ревность приятным вниманием.

Главный источник ревности — неопределённость: скрытые переписки и звонки, отказ показать телефон, резкие изменения в поведении. Представления об измене расширяются: физическая близость остаётся главным маркером, но значительная часть относит к измене скрытые чаты, удаление переписок и онлайн-флирт.

Ключевая ценность в отношениях — взаимное уважение и понимание. Украшения остаются значимым символом внимания, а более половины воспринимают их как особый подарок с эмоциональной ценностью.

