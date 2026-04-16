В Госдуме обсудили введение «премии за верность» для российских отцов

Российским отцам могут начать выплачивать премии за «верность». Эта и ещё несколько мотивирующих к семейной жизни идей прозвучали сегодня во время круглого стола в Госдуме. По мнению медиаменеджера Ивана Бакурова, давать деньги «просто так», как в случае с «материнским капиталом», не стоит — мужчина должен на деле доказать, что верен семье.

«Год прошёл, да? Он не развёлся, к другой женщине не ушёл. Получи свой миллион», — предложил он. При этом развестись и завести новую семью не выйдет, Бакуров назвал это политикой «одного отца, одной семьи».

Мнением на этот счёт поделился и актёр Денис Матросов, предложивший другие меры поддержки отцов. По его мнению, закон недостаточно защищает права мужчин после разводов. В частности, артист призвал ввести понятие «презумпции добросовестности»: если мужчина хочет участвовать в жизни ребёнка, то его права должны жёстко защищаться, вплоть до пересмотра места жительства чада. При этом важно предусмотреть ответственность за запрет на общение от бывших супругов.

Также Матросов призвал дать отцам право запрашивать отчёт по расходам алиментов, если их размер превышает «определённый порог». Он сослался на жалобы от мужчин, которые исправно перечисляют экс-жёнам солидные суммы, но дети «всё время ходят в обносках».

Другое предложение — дать мужчинам право перечислять алименты на специальный детский счёт, которым ребёнок сможет воспользоваться после достижения совершеннолетия. Важно и дать отцам возможность участвовать в школьных уроках труда, считает актёр. Матросов жалуется, что, например, его сына научили прекрасно вышивать, но вот «что-нибудь из дерева делать» — нет.

Ранее миллионер попытался через суд доказать, что зарабатывает всего 11 тысяч рублей в месяц. Всё, чтобы известный предприниматель Яков Пеер не платил многомиллионный долг по алиментам для собственной дочки.