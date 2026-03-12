Ресторатор-миллионер заявил в суде о зарплате ₽11 тысяч, чтобы не платить алименты

Миллионер и владелец сети ресторанов «Франклис Бургер» Яков Пеер пытается через суд доказать, что его ежемесячный доход составляет всего 11 тысяч рублей. Таким образом он рассчитывает избежать выплаты многомиллионного долга по алиментам на дочь, сообщил Telegram-каналу Baza юрист его бывшей супруги.

По словам защитника, после развода Пеер перестал участвовать в воспитании их общей четырёхлетней дочери и не оказывал ей материальной поддержки. Бывшая жена подала в суд, и за 2024 год мужчине насчитали задолженность по алиментам в размере 8,2 миллиона рублей. Владелец сети сначала перевёл эти средства на счёт приставов, но затем передумал и обжаловал сумму. В результате деньги так и не дошли до ребёнка.

Экс-супруга и дочь бизнесена. Фото © Baza

В суде Пеер предоставил официальные справки о доходах, согласно которым за год он заработал всего 137 тысяч рублей — чуть более 11 тысяч в месяц. Однако, как выяснили юристы женщины, реальные траты бизнесмена говорят об обратном. Он регулярно посещает элитный фитнес-клуб в «Москва-Сити», ЦУМ, дорогие рестораны Pafos и Oltremare, а также владеет значительным имуществом. Крупные суммы наличных, поступающие на его счета, он объясняет принадлежностью родственникам, но документально это не подтверждает.

Помимо сети «Франклис Бургер», Пеер является президентом и совладельцем нескольких компаний, включая «СПБ Инвест», «ЛэндИнвест» и «ФБ Инвест». Их совокупная выручка за год превысила 2 миллиарда рублей. Он также связан с «Роял Фуд» и «Тевон». Суд уже согласился с доводами о занижении доходов, однако бизнесмен продолжает добиваться пересмотра дела. По словам бывшей жены, он также угрожает забрать у неё дочь.

