«Чума» из переписок: Почему ответ «ок» через три часа — признак скрытой агрессии

Открытое хамство в интернете легко вычислить и пресечь. Но как быть, если собеседник не оскорбляет, а буквально «душит вежливостью»: отвечает спустя часы, ставит двусмысленные реакции или жалуется на жизнь в ответ на обычную просьбу? Пассивная агрессия стала настоящей чумой современного цифрового общения, и распознать её куда сложнее, чем кажется. Об этом рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

«Мы все сталкивались с этим: прочитал сообщение, но не ответил. Или ответил, но так, чтобы собеседник почувствовал себя неуютно», — пояснил он в эфире «Радио 1».

Самый распространённый приём — прочитал и промолчал. Человек начинает переживать: почему игнорируют, неужели он не важен? Это порождает напряжение и недоумение, а для того, кто не отвечает, подобное поведение может быть способом выразить недовольство без открытой ссоры, объяснил эксперт.

Ещё одна форма — задержка с ответом. Когда сообщение приходит спустя несколько часов или дней, это якобы говорит о большой загруженности. Однако на деле таким образом человек может намекать на собственную значимость и показывать, что собеседник не столь важен.

Короткие ответы вроде «ок», «да», «не знаю» также сигнализируют о нежелании углубляться в диалог. Это создаёт ощущение дистанции и может вызвать у другой стороны чувство неуверенности. А двусмысленные смайлики — например, «:-)» — создают видимость дружелюбия, но за ними порой скрывается сарказм или недовольство.

Фраза вроде «Маша всегда отвечает быстро» — прямая атака на самооценку собеседника под видом безобидного сравнения, отметил психолог. Такие намёки указывают на то, что кто-то другой более ценен.

Пассивная агрессия провоцирует лишние конфликты и недопонимание, люди начинают сомневаться в отношениях, что ухудшает коммуникацию. Если есть проблема — лучше говорить о ней открыто, советует эксперт. Честность и прямота помогают избежать недопонимания, делают общение искренним и приятным.

Ранее клинический психолог рассказал, что миллениалы признаны самым тревожным поколением в России. По данным ВЦИОМ 40% россиян живут в постоянном стрессе, а с 2022 года этот показатель вырос почти в полтора раза. Причина стресса в том, что они воспитывались с установкой на обязательное достижение стабильности, но в итоге столкнулись с миром, где стабильности катастрофически не хватает.