15 мая, 19:10

Привычка ходить по музеям положительно влияет на психику, рассказал психолог

Психолог Дронова: Посещение музеев снижает уровень кортизола

Россиянам не следует игнорировать акцию «Ночь в музее», так как посещение выставок и галерей помогает в борьбе со стрессом и стабилизирует расшатавшуюся психику. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог психиатрической клинической больницы (ПКБ) №1 имени Алексеева Екатерина Дронова.

«Посещение музеев, выставок, экскурсий, в том числе в рамках акции «Ночь в музее», положительно сказывается на человеческой психике благодаря ряду механизмов, которые вроде бы незаметны, но играют большое значение в борьбе со стрессом и в профилактике выгорания», – поделилась она.

По утверждению медика, разного рода экскурсии расширяют кругозор, коммуникативные возможности, снимают напряжение и помогают избавиться от социальной изоляции. Когда человек попадает в непривыную для него среду или знакомится с чем-то новым, что не пересекается с его знаниями в профессиональной сфере, то начинается активное развитие когнитивных способностей. Психолог подчеркнула, что всегда нужно вытаскивать себя из привычного круга задач и жить не только работой.

Дронова добавила, что созерцание архитектуры или полотен художников даёт всплеск положительным эмоциям и разгружает психику от негативных переживаний. Как результат, уровень гормона стресса (кортизол) падает, а дофамин наоборот, растёт. Если посещение культурных учреждений ещё не вошло в привычку, то стоит начать с «Ночи в музее», акция проводится в Москве ежегодно и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Тайны «Битвы при Ангиари» Леонардо да Винчи раскроют на выставке ПМЭФ

Ранее в залах петербургского «Манежа» впервые вместе представили 250 шедевров великих художников. Выставка «Русский императив» объединила работы Ильи Репина, Василия Кандинского, Виктора Васнецова и многих других авторов вокруг темы настоящих защитников прошлого и настоящего, а особое место, посвящённое СВО, заняли произведения современных творцов.

Татьяна Миссуми
