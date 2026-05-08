250 шедевров: Репин, Кандинский и герои СВО «встретились» в петербургском «Манеже»

В залах петербургского «Манежа» впервые вместе представили 250 шедевров великих художников. Выставка «Русский императив» объединила работы Ильи Репина, Василия Кандинского, Виктора Васнецова и многих других авторов вокруг темы настоящих защитников прошлого и настоящего, а особое место, посвящённое СВО, заняли произведения современных творцов.

В «Манеже» открылась выставка «Русский императив». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Гостей встречает скульптура русского солдата, созданная по мотивам демонтированного в Днепропетровске памятника Александру Матросову работы советского скульптора Евгения Вучетича, а вход оформлен в виде двух бойниц, в которых угадываются очертания кремлёвских стен, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Экспозиция разделена на две части. Первый этаж посвящён войне 1812 года и событиям Великой Отечественной — здесь представлены шедевры из Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. На втором этаже — уже современная история: художественный проект «Сталь» объединил произведения молодых художников. Основная задумка организаторов — показать не ужасы войны, а силу духа и надежду, которая живёт даже в окопах, резюмируется в репортаже.

Ранее в Музее истории СВО в Саратове открылась выставка лучших работ первого и второго сезонов конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова. Экспозиция приурочена ко Дню Победы.